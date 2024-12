Tour de Ski 2025. Fatti e cifre della 15 km mass start di Dobbiaco, format con pochi specialisti e precedenti

Domenica 29 dicembre 2024 si disputerà la seconda tappa della diciannovesima edizione del Tour de Ski. A Dobbiaco andrà in scena una 15 km a tecnica classica con partenza in linea. Il format, generalmente inserito nelle prove multi stage, non ha alcun precedente sulle nevi altoatesine. Generalmente, le mass start in alternato sulla distanza dei 15.000 metri, si tenevano in Val di Fiemme.

In campo maschile, gli autentici specialisti di questa tipologia di gara sono Johannes Høsflot Klæbo e Alexander Bolshunov (almeno fino a quando non è stato messo alla porta del massimo circuito), vincitori rispettivamente 6 e 5 volte nella competizione alla quale assisteremo quest’oggi. Va rimarcato come sia una prova storicamente amica di Francesco De Fabiani, che vi ha conseguito parecchi risultati di peso (più della metà dei suoi podi).

Fra le donne, prima Bente Skari e poi Marit Bjørgen, hanno saputo interpretare al meglio le 15 km a tecnica classica con partenza in linea. A referto della prima c’è però un’affermazione pesante, quella dei Mondiali 2003. La seconda non si è mai imposta in appuntamenti con medaglie in palio (anche perché non ne ha mai avuto l’occasione).

Nell’ottica contemporanea, i successi del decennio corrente sono stati colti dalla tedesca Katharina Hennig e dalla svedese Linn Svahn, con l’altra svedese Frida Karlsson ad attestarsi due volte alla piazza d’onore. Quella odierna sarà difatti solamente la terza 15 m mass start in alternato a disputarsi nel settore femminile dal gennaio 2017 a oggi.