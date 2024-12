Timon Haugan comanda lo slalom dell’Alta Badia a metà gara: distacchi pesanti. Out Vinatzer

Lo slalom in Alta Badia è spesso stato sinonimo di sorprese e la prima manche sulla Gran Risa va in questa direzione: in testa emerge un fantastico Timon Haugan. Il norvegese, vincitore dello slalom delle finali di Saalbach lo scorso marzo, ha disputato una prova superlativa, accumulando tanto vantaggio specialmente nella parte centrale e anticipando il giovane connazionale Atle Lie McGrath che è distante 31 centesimi.

Un solco piuttosto ampio creato da questi due atleti rispetto al resto della concorrenza, basti pensare che Clement Noel è terzo distante ben 99 centesimi dal leader provvisorio della gara: il francese, al rientro dopo l’infortunio alla caviglia nel gigante di Val d’Isère, ancora non è apparso in condizioni fisiche brillantissime e con il pettorale n.1 non è riuscito a fare la differenza. Appena più indietro a 1″05 troviamo ex-aequo il pettorale rosso del norvegese Henrik Kristoffersen e il francese Steven Amiez che è ancora in piena lotta per il podio dopo aver chiuso in testa la prima manche in Val d’Isère.

Successivamente troviamo in sesta posizione un Daniel Yule in ripresa a 1″18 di ritardo, davanti al croato Samuel Kolega a 1″41, all’elvetico Loic Meillard a 1″44 e al britannico Dave Ryding che paga 1″54. Grandi difficoltà invece per il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen che sbaglia tanto e termina a 2″95 di distacco: un evidente passo indietro rispetto alle gare in America che l’avevano visto protagonista.

Amara prima manche per Alex Vinatzer che inforca alla quinta porta: il gardenese ha atteso qualche attimo di troppo in partenza prima che gli addetti alla pista rimettessero a posto un palo e questo potrebbe aver inciso. Chiude piuttosto lontano Tobias Kastlunger che accusa 2″92 da Haugan.