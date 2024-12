Tennistavolo, Mixed Team Word Cup 2024: le semifinali saranno Cina-Romania ed Hong Kong-Corea del Sud

A Chengdu (Cina) si conclude la fase a gironi della Mixed Team World Cup 2024 di tennistavolo: delineate le semifinali, che nella giornata di domani opporranno la Cina alla Romania nella parte alta del tabellone ed Hong Kong alla Corea del Sud in quella bassa.

Al termine del Girone Unico del secondo turno eliminatorio chiude al comando la Cina, che vince tutte le sfide e chiude a punteggio pieno a quota 14, andando a precedere la Corea del Sud, seconda a quota 13. Terza piazza per Hong Kong con 12, infine l’ultimo pass per le semifinali è della Romania, quarta a quota 11. Eliminazione a sorpresa per il Giappone, quinto con 10, davanti alla Germania, sesta con 9, alla Francia, settima a quota 8, ed agli Stati Uniti, ottavi a quota 7.

Nel primo turno eliminatorio la Cina aveva dominato il Gruppo 1, davanti agli Stati Uniti, qualificati ai danni di Australia ed India per la miglior differenza game, così come nel Gruppo 4 per lo stesso criterio era stata eliminata la Svezia, condannata dal terzo posto alle spalle di Francia, prima, ed Hong Kong. Gerarchie ben definite, invece, nel Gruppo 2, con Giappone primo e Germania seconda, e nel Gruppo 3, con Corea del Sud prima e Romania seconda.

MIXED TEAM WORLD CUP TENNISTAVOLO 2024

Semifinali

Cina-Romania

Hong Kong-Corea del Sud

Secondo turno eliminatorio

Girone Unico

Cina 14

Corea del Sud 13

Hong Kong 12

Romania 11

Giappone 10

Germania 9

Francia 8

Stati Uniti 7

Primo turno eliminatorio

Gruppo 1

Cina 6

Stati Uniti 4

Australia 4

India 4

Gruppo 2

Giappone 6

Germania 5

Polonia 4

Egitto 3

Gruppo 3

Corea del Sud 6

Romania 5

Singapore 4

Cina Taipei 3

Gruppo 4

Francia 5

Hong Kong 5

Svezia 5

Canada 3