Tennistavolo, Wang Manyu e Wang Chuqin vincono i titoli in singolare alle WTT Finals

Si sono concluse a Fukuoka, in Giappone, le WTT Finals 2024 di tennistavolo: delusione per il pubblico di casa per la sconfitta del nipponico Tomokazu Harimoto, battuto dal cinese Wang Chuqin, mentre in campo femminile il derby cinese premia Wang Manyu contro Chen Xingtong.

Nella finale maschile non c’è storia: dominio assoluto del numero 1 del seeding il cinese Wang Chuqin, che liquida il padrone di casa giapponese Tomokazu Harimoto, con un secco 4-0, con parziali a 2, 8, 5 e 7, in una sfida poco appassionante, durata meno di mezz’ora.

Di diverso calibro emozionale l’ultimo atto femminile, con la testa di serie numero 2, la cinese Wang Manyu che piega la connazionale Chen Xingtong per 4-3 dopo una sfida lunga quasi 69 minuti. Wang conquista il primo parziale ai vantaggi (13-11), poi Chen ribalta lo score e va sul 2-1 (11-9 ed 11-4). Wang pareggia (11-5), ma Chen torna in vantaggio (11-5). Rimonta finale di Wang, che prima trova il 3-3 (11-8) e poi domina la partita decisiva (11-5).