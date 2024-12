Startlist Mass start femminile biathlon Kontiolahti 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 8 ottobre (ore 17.10) andrà in scena la mass start femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. In Finlandia si concluderà la lunga settimana che ha aperto la stagione agonistica, spazio alla gara che prevede la partenza in linea, 12,5 km sugli sci e quattro passaggi al poligono (due serie in piedi e due a terra). Al via si presenteranno trenta atlete, pronte a fronteggiarsi a viso aperti per i piazzamenti che contano.

L’Italia si affiderà a Dorothea Wierer e Samuela Comola, desiderose di mettersi in luce e ottenere un risultato degno di nota. L’altoatesina si ripresenta dopo l’undicesimo posto della sprint e può ambire a qualcosa di concreto. Le grandi favorite della vigilia saranno la la svedese Elvira Oeberg, la francese Lou Jeanmonnot, la tedesca Franziska Preuss, la ceca Marketa Davidova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della mass start femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MASS START FEMMINILE A KONTIOLAHTI

Domenica 8 dicembre

Ore 17.10 Mass start femminile a Kontiolahti – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA MASS START FEMMINILE A KONTIOLAHTI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA MASS START FEMMINILE A KONTIOLAHTI

Samuela Comola, Dorothea Wierer.

STARTLIST MASS START FEMMINILE A KONTIOLAHTI

1 OEBERG Elvira SWE

2 JEANMONNOT Lou FRA

3 PREUSS Franziska GER

4 DAVIDOVA Marketa CZE

5 MINKKINEN Suvi FIN

6 HALVARSSON Ella SWE

7 HAUSER Lisa Theresa AUT

8 MICHELON Oceane FRA

9 ANDERSSON Sara SWE

10 RICHARD Jeanne FRA

11 SIDOROWICZ Natalia POL

12 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

13 HAECKI-GROSS Lena SUI

14 TANNHEIMER Julia GER

15 OEBERG Hanna SWE

16 VOIGT Vanessa GER

17 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE

18 LIE Lotte BEL

19 ERMITS Regina EST

20 COMOLA Samuela ITA

21 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

22 WIERER Dorothea ITA

23 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

24 GANDLER Anna AUT

25 STREMOUS Alina MDA

26 IRWIN Deedra USA

27 MAGNUSSON Anna SWE

28 RANDBY Gro NOR

29 SIMON Julia FRA

30 ARNEKLEIV Juni NOR