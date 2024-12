Startlist inseguimento femminile biathlon Hochfilzen 2024: orari, programma, tv, pettorali delle italiane

Sabato 14 dicembre (ore 12.15) andrà in scena l’inseguimento femminile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. In terra austriaca si disputerà una gara di capitale importanza per la stagione, le atlete partiranno con i distacchi fatti registrare al termine della sprint. Da percorrere 10 km sugli sci di fondo, intervallati da quattro passaggi al poligono (due serie a terra e due in piedi).

La tedesca Franziska Preuss partirà con un margine di otto secondi sulla francese Sophie Chauveau, 10” sulla norvegese Karoline Knotten, 22” sull’altra transalpina Lou Jeanmonnot, 30” sulla connazionale Selina Grotian, 31” sulla francese Justine Braisaz-Bouchet, 36” sulla ceca Marketa Davidova. Dorothea Wierer partirà per nona con un ritardo di 40”, Hannah Auchentaller 12ma a 45”, Michela Carrara 288ma a 1’10”’, Samuela Comola 37ma a 1’23”, Rebecca Trabucchi 50ma a 1’49”.

Guarda la Coppa del Mondo di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, i pettorali, il palinsesto tv e streaming, la startlist dell’inseguimento femminile di Hochfilzen, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INSEGUIMENTO FEMMINILE BIATHLON A HOCHFILZEN

Sabato 14 dicembre

Ore 12.15 Inseguimento femminile a Hochfilzen – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA INSEGUIMENTO FEMMINILE BIATHLON A HOCHFILZEN

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA INSEGUIMENTO FEMMINILE BIATHLON A HOCHFILZEN

Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi.

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE BIATHLON A HOCHFILZEN

1 y PREUSS Franziska GER 0:00

2 CHAUVEAU Sophie FRA 0:08

3 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:10

4 JEANMONNOT Lou FRA 0:22

5 GROTIAN Selina GER 0:30

6 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:31

7 DAVIDOVA Marketa CZE 0:36

8 LAMPIC Anamarija SLO 0:39

9 WIERER Dorothea ITA 0:40

10 TODOROVA Milena BUL 0:44

11 SIDOROWICZ Natalia POL 0:45

12 AUCHENTALLER Hannah ITA 0:45

13 VOIGT Vanessa GER 0:45

14 MINKKINEN Suvi FIN 0:45

15 MAGNUSSON Anna SWE 0:45

16 HALVARSSON Ella SWE 0:47

17 SIMON Julia FRA 0:50

18 DMYTRENKO Khrystyna UKR 0:51

19 CLOETENS Maya BEL 0:53

20 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0:54

21 b MICHELON Oceane FRA 0:55

22 LIE Lotte BEL 0:56

23 KIRKEEIDE Maren NOR 1:00

24 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:05

25 OEBERG Elvira SWE 1:08

26 ANDEXER Anna AUT 1:08

27 GANDLER Anna AUT 1:09

28 CARRARA Michela ITA 1:10

29 TANNHEIMER Julia GER 1:11

30 REPINC Lena SLO 1:11

31 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:13

32 GUIGONNAT Gilonne FRA 1:16

33 DZHIMA Yuliia UKR 1:17

34 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:17

35 RICHARD Jeanne FRA 1:18

36 ANDERSSON Sara SWE 1:20

37 COMOLA Samuela ITA 1:23

38 JAKIELA Joanna POL 1:23

39 MAKA Anna POL 1:25

40 BASERGA Amy SUI 1:26

41 KINK Julia GER 1:26

42 ZUK Kamila POL 1:31

43 DIMITROVA Valentina BUL 1:36

44 TOMINGAS Tuuli EST 1:36

45 LUNDER Emma CAN 1:37

46 FICHTNER Marlene GER 1:38

47 GASPARIN Aita SUI 1:42

48 STREMOUS Alina MDA 1:43

49 IRWIN Deedra USA 1:48

50 TRABUCCHI Beatrice ITA 1:49

51 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1:49

52 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:49

53 KLEMENCIC Polona SLO 1:51

54 BENDIKA Baiba LAT 1

55 TRABUCCHI Martina ITA 1:56

56 JISLOVA Jessica CZE 1:57

57 ERMITS Regina EST 1:57

58 GASPARIN Elisa SUI 1:59

59 CHARVATOVA Lucie CZE 2:00

60 TOLMACHEVA Anastasia ROU 2:03