Sorteggio Mondiale per club 2025: la Juventus trova il Manchester City, girone abbordabile per l’Inter

Bilancio tutto sommato positivo sul fronte italiano al termine del sorteggio del Mondiale per club 2025 di calcio maschile, prima edizione della rassegna iridata con il nuovo format che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Le 32 squadre iscritte sono state suddivise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno, con le prime due classificate di ogni raggruppamento che approderanno agli ottavi.

L’Inter (dalla seconda fascia) è stata inserita nel gruppo E insieme agli argentini del River Plate, ai messicani del Monterrey e ai giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Più difficile sulla carta il cammino della Juventus (seconda fascia), che ha pescato nel gruppo G il Manchester City di Pep Guardiola, i marocchini del Wydad AC e gli emiratini dell’Al Ain.

Da segnalare negli altri gironi alcuni big match interessanti e sfide affascinanti come PSG-Atletico Madrid (gruppo B), Bayern Monaco-Boca Juniors (gruppo C), Chelsea-Flamengo (gruppo D), Fluminense-Borussia Dortmund (gruppo F) e Real Madrid-Salisburgo (gruppo H). Di seguito la composizione degli otto raggruppamenti del Mondiale per club 2025.

GIRONI MONDIALE PER CLUB CALCIO 2025

Gruppo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami.

Gruppo B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle.

Gruppo C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland City.

​Gruppo D: Flamengo, Chelsea, Leòn, Esperance Tunisi.

Gruppo E: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds.

Gruppo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns.

​Gruppo G: Manchester City, Juventus, Wydad, Al Ain.

​Gruppo H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, Pachuca.