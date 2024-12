Sollevamento pesi: Nasar trionfa ai Mondiali 2024. Due nuovi record per il Campione Olimpico

La gara (quasi) perfetta di Karlos May Nasar. Il detentore del titolo olimpico ha dominato in lungo in largo anche ai Campionati Mondiali 2024 di sollevamento pesi, vincendo senza patema alcuno la prova della categoria -89 kg, concedendosi il lusso di registrare sulla pedana di Manama (Bahrein) due nuovi record.

Prova sontuosa del bulgaro che, nello strappo, ha sollevato in progressione 170 kg, 176 e 183 kg (nuovo record di specialità) con tre alzate sicure. Promettente anche il percorso nello slancio dove, dopo aver aperto le danze con 210 kg, è salito a 222 kg, fallendo poi l’ultimo tentativo, quello del 225 kg, utile per un altro record, comunque arrivato nel totale con 405 kg, una misura in più rispetto ai 404 kg realizzati a Parigi 2024.

A piazzarsi al posto d’onore è stato poi il nordcoreano Kwang Ryol, davvero abile a risalire la china dopo il nono posto di strappo (162 kg) grazie a uno slancio pulito culminato con 218 kg per 380 kg totali. Bene poi il moldavo Marin Robu, bronzo con 379 kg (173 kg+206 kg).

Nella categoria -71 kg femminile a spuntarla è stata invece Olivia Reeves. La statunitense, argento di strappo con 120 kg a seguito di un percorso netto, si è accaparrata il metallo più pregiato nello slancio, tirando su 147 kg per un totale di 267 kg. Più lontana la nordcoreana Jong Chun-hui, al secondo posto con 262 kg trovati grazie solo a due alzate valide, precisamente 116 kg e 146 kg. Ad una misura di distanza si è poi posizionata la cinese Yang Qiuxia, oro di strappo con 121 kg e bronzo di slancio con 140 kg per il totale di 261 kg.