SOGNO O SON DESTO? Federica Cassol stampa il miglior tempo nella sprint del Tour de Ski di Dobbiaco!

Risultato al di là del clamoroso nella qualificazione della prima gara del Tour de Ski 2024-2025 a Dobbiaco. Nel prodromo alla sprint a tecnica libera, infatti, Federica Cassol supera tutte le big del panorama globale ed è prima con il tempo di 2’55″36, dopo aver messo insieme una grande seconda parte di percorso, nella quale è capace di migliorare il già ottimo terzo posto dopo 700 metri.

Una performance che conferma quanto di buono già fatto vedere in FESA Cup e a Davos, ma che non pareva prevedibile e che, proprio per questo, giunge con un margine di sorriso non da poco. Resta dietro di 30 centesimi la svedese Johanna Hagstroem, poi a 34 c’è Jessie Diggins (e l’americana entra da detentrice dopo il successo generale dello scorso gennaio). Sempre a stretto giro Linn Svahn: per la svedese che ha in mano il presente e futuro della specialità 45 centesimi di ritardo.

Più staccate tutte le altre, con la finlandese Jasmi Joensuu quinta a 1″36 davanti alla norvegese Helene Marie Fossesholm (+1″80) e all’altra finnica Jasmin Kahara a 2″84. Ottava posizione per Sofie Krehl: la tedesca, a 3″20, precede di un unico centesimo la svizzera Nadine Faehndrich (+3″21). In top ten anche l’altra USA Julia Kern a 3″26. Va fuori, e non è una sorpresa, Therese Johaug, quarantesima a 8″89, ma non era questo il suo tipo di gara nemmeno nei suoi anni migliori.

Entra con il 18° tempo Nicole Monsorno: l’azzurra è l’ultima entro i 3 minuti (2’59″98″), a 4″62 da Cassol. Fuori dalle 30 tutte le altre: 39a Nadine Laurent a 8″56, 51a Caterina Ganz a 11″66, 53a Anna Comarella a 12″62.