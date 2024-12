Snowboardcross, Lea Casta vince in Coppa del Mondo a Cervinia, ottava Michela Moioli

Michela Moioli non è riuscita a cominciare la stagione con una big final nella prima tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross 2024/2025 sulle nevi di Cervinia. La campionessa olimpica 2018 ieri era giunta ottava nelle qualificazioni e oggi è stata beffata in semifinale, giungendo terza dietro Lea Casta e Charlotte Bankes, giungendo infine in ottava posizione, ultima nella small final. A vincere sarà proprio la francese Casta.

Il quarto di finale da parte della 29enne nativa di Alzano Lombardo è stato fantastico, con una bellissima progressione partendo da dietro, prendendo le code di Casta e sorpassandola proprio negli ultimi metri, passando in semifinale da prima. Purtroppo in semifinale la partenza non è stata altrettanto efficace, l’azzurra era comunque riuscita a rientrare fino alla seconda posizione, ma si è scomposta sul salto conclusivo e non è andata oltre alla terza piazza.

Eliminazione precoce ai quarti di finale per l’altra italiana Lisa Francesia Boirai (16 anni) che nell’ultimo quarto di finale è arrivata dietro alla francese Julia Pereira de Sousa Mabileau, alla svizzera Sina Siegenthaler e all’australiana Amber Essex. La sedicenne valdostana si è messa comunque da parte la sua prima importante esperienza in Coppa del Mondo.

A trionfare è stata la francese Lea Casta che in finale è partita ancora a bomba. Gara che poi si è fatta equilibratissima, con Josie Baff che è rientrata sulle sue code, ma l’australiana è stata anticipata al fotofinish dalla francese. Bella terza posizione per l’altra francese Maja-Li Iafrate Danielsson, mentre chiude ottava Michela Moioli che non è riuscita a trovare il giusto feeling ed è arrivata ultima nella small final.