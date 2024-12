Snowboard oggi in tv, PGS Carezza 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Archiviata una trasferta asiatica straordinaria tra Mylin e Yanqing, la Nazionale italiana di snowboard parallelo vuole continuare a far bene e sull’onda dell’entusiasmo doppio appuntamento casalingo di Coppa del Mondo a Carezza (12 dicembre) e Cortina d’Ampezzo (14 dicembre), valevoli come terzo e quarto atto stagionale della Coppa del Mondo 2024/2025.

Si parte oggi con la tappa di Carezza che vedrà presenti in tutto ben 13 atleti: al maschile Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner e Marc Hofer; al femminile Elisa Fava, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti.

La tappa di Carezza del gigante parallelo della Coppa del Mondo di snowboard 2024/2025 sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 2 e in chiaro su Rai Sport, mentre in streaming in streaming su Rai Play, Discovery Plus, DAZN, NOW e Sky Go. Non è prevista la diretta tv e streaming per quanto riguarda le qualificazioni. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO PGS CAREZZA 2024

Giovedì 12 dicembre

Ore 8.45 qualificazioni PGS femminile Carezza

Ore 9.15 qualificazioni PGS maschile Carezza

Ore 12.30 PGS femminile Carezza

Ore 12.45 PGS maschile Carezza

