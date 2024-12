Snowboard: la Coppa del Mondo di parallelo si posta a Yanqing, Italia a caccia di altri podi

Resta in terra cinese la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Dopo le prime due gare in quel di Mylin, ci si sposta sul pendio che ha ospitato le Olimpiadi di Pechino, quello di Yanqing, con in programma nei prossimi due giorni un PGS ed un PSL.

Italia che al maschile si è esaltata nello scorso weekend e va a caccia di conferme ed altri podi. Edwin Coratti ha trionfato nel gigante, Maurizio Bormolini si è portato a casa la vittoria dello slalom ed è anche al comando della classifica generale di Coppa. Da sottolineare anche il piazzamento sul podio di Gabriel Messner, a testimoniare una profondità della rosa azzurra veramente incredibile.

A sfidare lo squadrone tricolore ci saranno ovviamente il veterano austriaco Benjamin Karl, oltre che i coreani Kim Sang-kyum e Lee Sang-ho. Occhio anche allo sloveno Tim Mastnak. Al femminile si sono messe in mostra ovviamente la ceca Ester Ledecká, che si trova al comando della classifica di Coppa, e l’austriaca Sabine Payer. Le italiane Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti vanno a caccia del primo podio stagionale.