Slittino, Orlamuender/Gubitz precedono Wendl/Arlt a Oberhof, sesti Nagler/Malleier

Profeti in Patria. Il duo composto da Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz si è aggiudicato la tappa di Oberhof (Germania) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Sul budello teutonico i padroni di casa hanno dato il via ad una clamorosa doppietta, riaprendo anche i giochi in ottica titolo.

I formidabili Orlamuender/Gubitz hanno chiuso con il tempo di 1:23.275 (41.655 e 41.620) con un margine di vantaggio di 116 millesimi sui connazionali Wendl/Arlt (41.669 e 41.722) mentre completano il podio gli austriaci Steu/Kindl (41.730 e 41.753) a 208. Quarta posizione per gli austriaci Gatt/Schoepf (41.781 e 41.876) a 382 millesimi, quinta per i tedeschi Eggert/Mueller (41.856 e 41.806) a 387, mentre sono sesti i primi italiani, Nagler/Malleier (41.863 e 41.884) a 472.

Settima posizione per i lettoni Bots/Plume (41.889 e 41.923) a 537 millesimi dalla vetta, ottava per gli austriaci Mueller/Frauscher (41.813 e 42.012) a 550, quindi nona per gli statunitensi Mueller/Haugsjaa (41.869 e 42.024) a 618, mentre completano la top10 Rieder/Kainzwaldner (42.037 e 42.156) a 918, davanti agli statunitensi Di Gregorio/Hollander (41.968 e 42.306) undicesimi a quasi un secondo (+0.999).

A questo punto la classifica generale della Coppa del Mondo vede al comando Eggert/Mueller con 240 punti contro i 231 di Bots/Plume, terzi Steu/Kindl con 210, quarti Wendl/Arlt con 190, mentre sono al quinto posto Orlamuender/Gubitz con 189.