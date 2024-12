Slittino, la Nations Cup della tappa di Igls vede avanzare tutti gli italiani alle gare del weekend

Si sono disputate le gare valevoli per la Nations Cup di slittino per quanto riguarda la tappa di Igls-Innsbruck (Austria) della Coppa del Mondo 2024-2025. Sul budello tirolese hanno staccato il pass per le gare del fine settimana tutti i nostri portacolori.

Nel singolo maschile miglior crono per David Noessler in 50.894 con 203 millesimi sullo slovacco Jozef Ninis, quindi 299 sull’ucraino Andriy Mandziy. Quarta posizione per il nostro Leon Felderer a 312 millesimi, nona per Lukas Peccei a 415, quindi 19° Alex Gufler a 710.

Nel singolo femminile miglior tempo per la tedesca Barbara Allmaier in 47.017 con 57 centesimi di vantaggio sulla nostra Sandra Robatscher, mentre è terza l’austriaca Dorothea Schwarz a 101. Quarta la tedesca Melina Fabienne Fischer a 113 millesimi, davanti alla nostra Nina Zoeggeler, quinta a 197.

Nel doppio maschile miglior prestazione per il duo statunitense composto da Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa in 46.694 con 323 millesimi di vantaggio sui nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier. Terza posizione per i polacchi Wojciech Jerzy Chmielewsi e Jakub Kowalewski a 324.