Slittino, buoni risultati per gli azzurri nella Nations Cup di Oberhof

Si sono svolte le prove della Nations Cup della tappa di Oberhof (Germania), valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Come al solito tutti qualificati i nostri portacolori che, di conseguenza, saranno al via delle gare del fine settimana.

Nella prova di singolo femminile miglior tempo per la tedesca Melina Fabienne Fischer in 42.237 con 23 millesimi sulla nostra Verena Hofer, quindi terza la tedesca Ana Jaenick a 79. Quarta posizione per la seconda azzurra, Sandra Robatscher a 96, quindi nono Nina Zoeggeler a 402. Tutte e tre le azzurre avanzano alle gare del weekend.

Passando al singolo maschile, miglior prestazione per l’austriaco Noah Kallan in 43.177 con appena 11 millesimi sullo svedese Svante Kohala, quindi terzo il tedesco David Noessler a 99. Nona posizione per l’azzurro Lukas Peccei a 542 millesimi, quindi 18°, ma qualificato, Alex Gufler che ha chiuso con un distacco di ben 806 millesimi. Nel doppio maschile non erano iscritti equipaggi italiani. Non era in programma, infine, la prova di doppio femminile.