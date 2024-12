Skicross, Simone Deromedis controlla in qualifica e avanza in Coppa del Mondo a Innichen

A Innichen/San Candido (Italia) sono andate in scene le qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. L’attesa era tutta per Simone Deromedis, Campione del Mondo e leader della classifica generale dopo essersi imposto nella prima prova a Val Thorens e aver conquistato un buon secondo posto ad Arosa. Il beniamino di casa ha controllato la situazione e ha siglato l’ottavo tempo di giornata.

Il 24enne trentino ha fermato il cronometro su 1:10.92, non risultando impeccabile nell’ultimo settore e accusando un ritardo di 46 centesimi dal tedesco Florian Wilmsmann. L’azzurro tornerà protagonista domani (venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 12.15), quando andrà in scena il tabellone a eliminazione diretta: Simone Deromedis punterà a conseguire un risultato di rilievo e a rimanere in vetta alla graduatoria per continuare a inseguire la Sfera di Cristallo.

Alle spalle di Wilmsmann si sono piazzati lo svizzero Ryan Regez (a un centesimo), l’austriaco Johannes Aujesky (a due centesimi), il giapponese Satoshi Furuno e il francese Youri Duplessis Kergomard (entrambi a 0.29), lo svizzero Alex Fiva (a 0.45) e il canadese Kristofer Mahler (a 0.46). Hanno passato il turno anche altri due italiani: Dominik Zuech (15mo a 0.73) e Davide Cazzaniga (32mo a 1.37). Sono invece stati eliminati gli altri azzurri: Federico Tomasoni 33mo a 1.57, Edoardo Zorzi 41mo a 2.18, Yanick Gunsch 42mo a 2.18.

Tra le donne, invece, splendida prestazione di Jole Galli, che ha chiuso in terza posizione, con un distacco di 23 centesimi dalla svizzera Talina Gantenbein (1:24.07) e di un centesimo dalla canadese India Sherret. L’azzurra, già capace di disputare la finale a Val Thorens e che punta a un risultato di rilievo sulle nevi di casa, oggi ha preceduto avversarie di rilievo come la tedesca Daniela Maier (a 0.30), la canadese Marielle Thompson (a 0.38), la francese Marielle Berger Sabbatel (a 0.91), mentre è assente la svedese Sandra Naeslund.