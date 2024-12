Skeleton: Kimberley Bos vince a Sigulda, Valentina Margaglio 18ma

Quinto appuntamento (su otto) di una prima parte di stagione intensissima per la Coppa del Mondo di skeleton. In scena al mattino la gara al femminile in quel di Sigulda (Lettonia) che ha visto prevalere la neerlandese Kimberley Bos, detentrice della sfera di cristallo.

Spettacolare soprattutto la prima run: di gran lunga il miglior tempo, che è stato fondamentale per gestire al meglio la situazione nella run decisiva e chiudere con il crono di 1:42.81.

Alle sue spalle, su una pista dove le doti di guida sono fondamentali, l’austriaca Janine Flock, staccata di 16 centesimi, mentre completa il podio la vincitrice dell’ultima gara di Altenberg, la belga Kim Meylemans. Nella top-5 la teutonica Hannah Neise e la britannica Amelia Coltman.

In casa Italia continuano le difficoltà di Valentina Margaglio, solo diciottesima, mentre Alessia Crippa è ventunesima, con Alessandra Fumagalli ventiquattresima.