Skeleton, i convocati dell’Italia per Altenberg: Bagnis e Margaglio a caccia di riscatto

Archiviate le due tappe asiatiche di Pyeongchang e Yanqing, la Coppa del Mondo 2024-2025 di skeleton si trasferisce in Europa in vista del terzo appuntamento della stagione, in programma ad Altenberg nella giornata di venerdì 6 dicembre. Sulla pista tedesca si disputeranno una gara individuale maschile, una femminile e la prova a coppie miste.

Il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha confermato la convocazione dei 6 atleti già impegnati in Corea del Sud e Cina: Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis e Giovanni Marchetti tra gli uomini; Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli e Alessia Crippa in campo femminile. L’obiettivo, per tutti, è quello di progredire in termini di prestazioni e risultati rispetto alle prime uscite stagionali nel circuito maggiore.

Occhi puntati in particolare su Bagnis e Margaglio, già capaci di salire sul podio a livello individuale in Coppa del Mondo ma reduci da una tournée asiatica al di sotto delle aspettative. Il contesto europeo potrebbe dare una mano ai nostri portacolori, forse anche sul piano dei materiali, ma ne capiremo di più nelle prossime due settimane e soprattutto a gennaio 2025.

Prosegue nel frattempo anche la Coppa Europa, di scena a Lillehammer per un doppio evento tra sabato 7 e domenica 8 dicembre in cui verranno schierati in casa Italia Manuel Schwärzer, Pietro Augusto Drovanti, Lorenzo Conti, Angel Nohuea Osakue e Alessia Gatti.