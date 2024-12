Sinner e la metodica preparazione invernale. Gli aspetti da curare e due assi nella manica

Jannik Sinner si è goduto la famiglia e le nevi di casa prima di pensare alla racchetta e alla pallina. In Alta Badia, il n.1 del mondo ha trascorso ore all’insegna del relax, impegnato a onor del vero a firmare autografi e a concedere selfie agli appassionati presenti in loco. È il prezzo della notorietà. Sinner però sembra assorbire il tutto con una certa naturalezza, consapevole di quelli che sono i prossimi obiettivi.

L’altoatesino è reduce da due settimana di preparazione molto intensa a Dubai, dove ha lavorato sia sul campo da gioco che in palestra. “So di poter migliorare ancora dal punto di vista fisico“, aveva dichiarato nel corso della stagione 2024. Un’annata incredibile caratterizzata dal primato nella classifica mondiale, otto titoli, di cui due Slam, tre Masters1000 e dalle ATP Finals, con la ciliegina sulla torta rappresentata dal secondo successo consecutivo in Coppa Davis con la squadra italiana.

Le priorità sono state quindi la cura certosina della componente atletica e una crescente capacità di variare il gioco e di avere consistenza maggiore al servizio. Il target è quello di migliorare soprattutto il rendimento nelle partite con epilogo al quinto set. Attualmente, lo storico non sorride al pusterese, dal momento che nei 15 incontri con tale sviluppo Sinner ne ha vinti 6 e persi 9.

MATCH DISPUTATI DA JANNIK SINNER E FINITI AL QUINTO SET

Wimbledon 2024 (5)Daniil Medvedev [RUS] b. (1)Sinner 6-7(7) 6-4 7-6(4) 2-6 6-3

Roland Garros 2024 (3)Carlos Alcaraz [ESP] b. (2)Sinner 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

Australian Open 2024 (4)Sinner b. (3)Daniil Medvedev [RUS] 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

US Open Hard 2023 (12)Alexander Zverev [GER] b. (6)Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

Roland Garros 2023 Daniel Altmaier [GER] b. (8)Sinner 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5

Australian Open 2023 (3)Stefanos Tsitsipas [GRE] b. (15)Sinner 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3

Australian Open 2023 (15)Sinner b. Marton Fucsovics [HUN] 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0

US Open 2022 (3)Carlos Alcaraz [ESP] b. (11)Sinner 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3

US Open 2022 (11)Sinner b. Ilya Ivashka [BLR] 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3

US Open 2022 (11)Sinner b. Daniel Altmaier [GER] 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1

Wimbledon 2022 (1)Novak Djokovic [SRB] b. (10)Sinner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

US Open 2021 (13)Sinner b. (17)Gael Monfils [FRA] 7-6(1) 6-2 4-6 4-6 6-4

Roland Garros 2021 (18)Sinner b. Pierre Hugues Herbert [FRA] 6-1 4-6 6-7(4) 7-5 6-4

Australian Open 2021 (11)Denis Shapovalov [CAN] b. Sinner 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4

US Open 2020 (11)Karen Khachanov [RUS] b. Sinner 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4)

L’azzurro, in questo contesto, ha voluto circondarsi di un personale molto qualificato che potesse aiutarlo in questo senso. Dopo la vicenda “Clostebol” ancora aperta che ha portato al licenziamento di Umberto Ferrara e di Giacomo Naldi, Jannik ha inserito nel proprio staff Marco Panichi (preparatore atletico) e Ulises Badio (fisioterapista), forgiati da un’esperienza di lungo corso con il 24-volte vincitore Slam, Novak Djokovic.

L’aver affiancato Nole nei suoi successi, in termini di gestione e preparazione, può essere un vantaggio per il n.1 ATP nel suo processo di miglioramento. Non resta che attendere i risultati sul campo. Sinner volerà in Australia il 2 gennaio e affronterà due match d’esibizione a precedere gli Australian Open (12-26 gennaio), facenti parte della kermesse “Opening Week“: il 7 gennaio giocherà contro Alexei Popyrin, mentre il 10 ci sarà un altro avversario da stabilire.