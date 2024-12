Nuoto, tocca a Benedetta Pilato e Miressi. Quadarella per il podio negli 800, c’è Curtis

Velocisti e ranisti al mattino e al pomeriggio qualche carta da medaglia per l’Italia nella seconda giornata del Mondiale in vasca corta che va in scena alla Duna Arena di Budapest. L’Italia cerca gloria in un panorama di altissimo livello in questa seconda sessione di gare che potrebbe riservare diverse soddisfazioni ai colori azzurri.

La seconda giornata di gare del Mondiale di Budapest inizia con una gara molto attesa in casa azzurra, le batterie dei 100 stile libero donne. Fari puntati su Sara Curtis che a Riccione ha sfiorato il record italiano di Federica Pellegrini ma anche su una Sofia Morini in grande crescita. Per puntare al podio serve qualcosa di più di un exploit perché le grandi favorite hanno dimostrato di poter ottenere crono di altissimo valore. La questione oro potrebbe essere un affare tra le statunitensi Gretchen Walsh e Kate Douglass ma attenzione al possibile inserimento della rappresentante di Hong Kong Sjobhan Haughey, sempre protagonista in vasca corta, e della polacca Katarzyna Wasick e della francese Beryl Gastaldello, anche lei sempre performante in vasca da 25 metri.

Alessandro Miressi e Leonardo Deplano saranno al via delle batterie dei 100 stile libero uomini, una gara incertissima con tanti pretendenti all’oro che fu di Miressi nel 2021. I nomi dei potenziali protagonisti, oltre agli azzurri, sono quelli dei brasiliani Guilherme Santos e Marco Antonio Ferreira, degli statunitensi Jack Alexy e Chris Guiliano, dell’ungherese Nandor Nemeth, dei russi Dmitrii Zhavorokov e Egor Kornev, del francese Maxime Grousset e del rappresentante di Trinidad e Tobago Dylan Carter.

Scende in acqua Benedetta Pilato, unica italiana (e questa è una notizia non buonissima) nei 100 rana donne, che l’hanno vista protagonista sia in Coppa del Mondo che soprattutto a Riccione con un tempo molto vicino al suo personale. La favorita numero uno della gara è la dominatrice di Coppa del Mondo, la cinese Qianting Tang. Attenzione anche all’altra cinese Jingyao Yu, ma soprattutto alla campionessa statunitense Lilly King, all’australiana Tara Kinder, alla fuoriclasse lituana Ruta Meilutyte, alla russa Evgenia Chikunova, leader mondiale nei 200 rana, alla giovane estone Eneli Jefimova. Curiosità: si rivedrà in vasca la veterana russa Yulia Efimova, classe 1992.

Manca all’appello il campione olimpico Nicolò Martinenghi al via dei 100 rana maschili che vivranno la fase delle batterie in mattinata con due italiani che possono, anzi devono puntare alla semifinale: Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti, che possono aspirare anche a qualcosa in più del passaggio del turno. Il grande favorito per l’oro è il cinese Qin Hayang, reduce da una stagione controversa che lascia aperti diversi interrogativi. Attenzione anche al bielorusso Ilya Shymanovich, che già in Coppa del Mondo ha dimostrato di essere in grande condizione. La coppia russa composta da Kirill Prigoda e Alexandr Zhigalov può dire la sua in chiave podio.

C’è Simona Quadarella a caccia del podio negli 800 stile libero donne (serie lente al mattino, la veloce al pomeriggio). Per l’azzurra tante le avversarie di alto livello apparse in ottima condizione già ieri sui 400 stile, dalla australiana Lani Pallister alla statunitense Madden. Entrano in scena la francese Anastasiia Kirpichnikova, che in vasca corta appare a proprio agio ma che in vasca lunga ha strappato il podio a Simona Quadarella a Parigi nei 1500 stile libero, e la statunitense Katie Grimes, dotata di grande classe. Attenzione anche alla tedesca Isabel Gose, ormai rivale tradizionale di Quadarella.

Italia a caccia di gloria in una affollata 4×50 mista mista, che fa il suo debutto nel programma del mondiale sostituendo le 4×50 miste maschile e femminile. Gli azzurri non partono favoriti ma possono togliere dal cappello a cilindro della squadra un coniglio bello grande. Le qualità non mancano, starà anche al ct Butini trovare l’assetto giusto di una staffetta che si preannuncia di alto livello.