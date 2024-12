Short track, i convocati dell’Italia per Pechino e Seul: Sighel e Fontana le stelle azzurre per la tournée asiatica

Dopo la doppia tappa inaugurale di Montreal a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre, il World Tour 2024-2025 di short track si trasferisce in Asia per affrontare due weekend di gara consecutivi a Pechino (6-8 dicembre) e Seul (13-15 dicembre), rispettivamente in occasione del terzo e quarto appuntamento stagionale del circuito maggiore.

La tournée asiatica rappresenterà l’ultimo impegno agonistico dell’anno solare per il calendario della Coppa del Mondo, che ripartirà poi a inizio febbraio nei Paesi Bassi (dal 17 al 19 gennaio ci saranno invece i Campionati Europei a Dresda). L’ultimo atto della stagione per il World Tour si terrà invece in Italia e per la precisione a Milano dal 14 al 16 febbraio.

In contumacia di Luca Spechenhauser, alle prese con un problema al ginocchio che lo costringe a saltare la trasferta asiatica, la Nazionale italiana di short track si presenterà in Cina e Corea del Sud con una rappresentativa di 9 atleti (5 donne e 4 uomini). Fari puntati sulle stelle del movimento azzurro Pietro Sighel e Arianna Fontana, che guidano un gruppo giovane e ambizioso nel percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oltre a Sighel, il quartetto maschile sarà composto anche da Thomas Nadalini, Mattia Antonioli e Lorenzo Previtali, mentre in campo femminile Fontana (reduce da due tappe di Coppa del Mondo su pista lunga) verrà affiancata da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti.