Sci freestyle, Goepper e Gu primeggiano nelle qualificazioni di halfpipe a Copper Mountain

A Copper Mountain (USA) sono andate in scena le qualificazioni della terza tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Tra gli uomini hanno staccato il biglietto per la finale di sabato 21 dicembre i primi cinque classificati in ciascuna delle due heat.

Dalla prima gli statunitensi Nicholas Goepper (92.25), Alex Ferreira (89.25) e Aaron Blunck (82.75), i neozelandesi Luke Harrold (84.75) e Finley Melville Ives (79.25); dalla seconda gli statunitensi Matthew Labaugh (91.25), Hunter Hess (88.00), Birk Irving (85.25) e David Wise (84.25) e il canadese Brendan Mackay (86.50).

Tra le donne, invece, ha primeggiato la cinese Ailing Eileen Gu (92.00) davanti alla canadese Cassie Sharpe (84.75) e alla connazionale Fanghui Li (83.00). Sono state promosse all’atto conclusivo anche la statunitense Svea Irving (79.50), le canadesi Rachael Karker (76.75) e Amy Fraser (68.25), la britannica Zoe Atkin (69.00) e la cinese Zihan Chen (65.25).