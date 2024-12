Sci di fondo, Therese Johaug centra la vittoria numero 83 in Coppa del Mondo! Anna Comarella 32ma nella 10 km tl di Lillehammer

Vittoria numero 83 nella Coppa del Mondo di sci di fondo per la norvegese Therese Johaug, che dopo aver sfiorato l’impresa nella tappa d’esordio a Ruka, si impone in casa, a Lillehammer, con indosso il pettorale rosso di leader della graduatoria distance, vincendo la 10 km tl femminile con partenze ad intervalli.

Un vero e proprio dominio per Johaug, che passa in testa al rilevamento posto ai 3.5 km e non lascia più il comando delle operazioni, andando a vincere in 25’16″4: l’unica a restarle vicina è la connazionale Heidi Weng, la quale al traguardo paga 11″4 di ritardo.

A completare la tripletta norvegese è Astrid Oeyre Slind, che accusa però 43″2 all’arrivo. Resta giù dal podio la svedese Frida Karlsson, quarta a 46″4, andando a precedere la statunitense Jessie Diggins, quinta a 48″7 dalla vetta. Oltre il minuto di ritardo tutte le altre contendenti.

In casa Italia la migliore è Anna Comarella, 32ma a 2’53″3, ma vanno a punti anche Caterina Ganz, 37ma a 3’06″3, e Francesca Franchi, 40ma a 3’11″4, mentre non ce la fa Nicole Monsorno, 63ma a 4’55″8. Con il successo odierno Therese Johaug conquista anche il pettorale giallo di leader della classifica generale.