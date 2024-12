Sci di fondo oggi in tv, Team Sprint Davos 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025, si ricomincia. Stavolta va in scena la team sprint di Davos, in Svizzera, nell’inizio dell’ultimo trittico di appuntamenti prima del Tour de Ski in versione tutta italiana.

Questa volta il contingente tricolore è pieno, nel senso che sugli otto posti, suddivisi tra quattro coppie, che si potevano occupare, tutti sono stati sfruttati. Sarà interessante la coppia Pellegrino-Barp, che se non è un passaggio generazionale poco ci manca. E sarà da osservare, al femminile, anche quella che può essere un’accoppiata di buon livello, quella composta da Caterina Ganz e Nicole Monsorno.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Davos. Sarà possibile seguire le fasi finali su Eurosport 2. Diretta streaming integrale su Discovery+, delle sole fasi finali SkyGo, DAZN e RaiPlay Sport 1. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO DAVOS 2024 OGGI

Venerdì 13 dicembre

Ore 16:00 Qualificazioni Team Sprint TL femminile e maschile

Ore 18:oo Fasi Finali Team Sprint TL femminile e maschile – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DAVOS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (fasi finali)

Diretta streaming: Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN, RaiPlay Sport 1 (fasi finali)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

DONNE – Italia I: Caterina Ganz, Nicole Monsorno; Italia II: Nadine Laurent, Federica Cassol

UOMINI – Italia I: Elia Barp, Federico Pellegrino; Italia II: Davide Graz, Michael Hellweger