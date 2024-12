Sci di fondo, Klaebo vince le qualificazioni della sprint tl di Davos. Sesto Pellegrino, bene Hellweger e Carollo

A Davos, in Svizzera, le qualificazioni maschili della sprint in tecnica libera valida per la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo premiano il leader della classifica di specialità, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che precede il transalpino Lucas Chanavat e lo svedese Edvin Anger. Dimezzata la pattuglia italiana: passano il turno Federico Pellegrino, Michael Hellweger e Martino Carollo, eliminati Elia Barp, Giovanni Ticcò e Davide Graz.

Miglior tempo lungo il chilometro e mezzo del tracciato, per il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, proprietario del pettorale rosso di leader della classifica sprint, che si impone in 2’22″26 e va a precedere il transalpino Lucas Chanavat, secondo a 1″23 e lo svedese Edvin Anger, terzo a 1″44. Dodicesimo posto, invece, per il leader della graduatoria generale di Coppa, il norvegese Harald Oestberg Amundsen, che paga 3″39.

Meglio di lui fa Federico Pellegrino, che si attesta in sesta posizione a 2″20 dalla vetta, ma vanno sottolineate anche le ottime prestazioni di Michael Hellweger, 14° a 3″55, e Martino Carollo, 16° a 3″93. Sfiorano soltanto l’accesso ai quarti di finale, invece Elia Barp, 31° e primo degli esclusi a 5″45, eliminato per 0″02, Giovanni Ticcò, 34° a 5″85, e Davide Graz, 37° a 6″06.