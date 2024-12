Sci di fondo: Jonna Sundling comanda la qualificazione della sprint di Lillehammer. Monsorno fuori di due

Si è chiusa da pochi minuti la qualificazione della sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo di sci di fondo a Lillehammer per quanto riguarda il settore femminile. In 64 erano annunciate al via, ma sono partite in 62; pesante soprattutto il forfait della svizzera Nadine Faehndrich.

A comandare la classifica Jonna Sundling: per la svedese tempo a dir poco straordinario, 2’52″13, che distanzia in maniera nettissima tutte le avversarie. La seconda, la finlandese Jasmi Joensuu, è distante 6″03, per rendere l’idea dell’assoluta quota di dominio della fondista di Umea, 30 anni il prossimo 28 dicembre. Terza l’americana Jessie Diggins a 6″40.

A completare la top 5 ci sono la norvegese Kristine Stavaas Skistad, a 6″65, e l’altra svedese Marta Rosenberg, a 8″71. Dietro di loro è un concerto di bandiere con la croce scandinava. Sesta la norge Mathilde Myhrvold a 9″04, settima a discreta sorpresa la finnica Jasmin Kahara a 9″38, ottava la svedese Johanna Hagstroem, pettorale rosso, a 9″44, nona l’altra norvegese Hedda Oestberg Amundsen a 9″77 e decima ancora in quota Svezia Emma Ribom a 9″96.

Niente da fare per Nicole Monsorno, che per soli 22 centesimi non riesce a entrare nel novero delle 30 protagoniste che vedremo più tardi. Per lei 32° posto a 14″62 da Sundling: era l’unica italiana presente alla partenza.