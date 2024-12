Sci di fondo, fatti e cifre del Tour de Ski 2025. L’evento accarezza il ventennale senza aver mai convinto appieno

Da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025 si disputerà l’edizione numero XIX del Tour de Ski, la controversa manifestazione multistage dello sci di fondo. Il format non ha mai convinto appieno, tanto che le variazioni sul tema proposte in Scandinavia o in Nord America sono state rapidamente cassate. Resiste, però, l’appuntamento originario.

Nato nel 2006-07, il Tour de Ski ha ormai raggiunto “la maggiore età” e sembra destinato ad avere lunga vita. Quanto prospera non si sa. Di certo, il fatto che per la prima volta si gareggi in un’unica nazione non è un segnale incoraggiante. Comunque sia, tale è la situazione e se ne prende atto, restando alla finestra riguardo qualsiasi sviluppo futuro.

Sul passato, invece, si può affermare come il “Re” e la “Regina” della manifestazione restino lo svizzero Dario Cologna e la polacca Justyna Kowalczyk, capaci di imporsi 4 volte a testa, soprattutto agli albori dell’evento.

TOUR DE SKI MASCHILE – I DATI

Maggior numero di vittorie

4 – COLOGNA Dario {SUI} (2009, 2011, 2012, 2018)

Uomini in attività già vincitori del Tour de Ski

3 – KLÆBO Johannes H. {NOR} (2019, 2022, 2023)

2 – BOLSHUNOV Alexander {RUS} (2020, 2021)

1 – USTIUGOV Sergey {RUS} (2017)

1 – AMUNDSEN Harald Østberg {NOR} (2024)

Vittorie per nazione

7 – Norvegia

4 – Russia

4 – Svizzera

2 – Repubblica Ceca

1 – Germania

Miglior risultato italiano

3° POSTO – DI CENTA Giorgio, 2008

TOUR DE SKI MASCHILE, ALBO D’ORO

2007 : 1) ANGERER, 2) Legkov, 3) Østensen

2008 : 1) BAUER, 2) Sommerfeldt, 3) Di Centa

2009 : 1) COLOGNA, 2) Northug, 3) Teichmann

2010 : 1) BAUER, 2) Northug, 3) Cologna

2011 : 1) COLOGNA, 2) Northug, 3) Bauer

2012 : 1) COLOGNA, 2) Hellner, 3) Northug

2013 : 1) LEGKOV, 2) Cologna, 3) Vylegzhanin

2014 : 1) SUNDBY, 2) Jespersen, 3) Northug

2015 : 1) NORTHUG, 2) Belov, 3) Halfvarsson

2016 : 1) SUNDBY, 2) Krogh, 3) Ustiugov

2017 : 1) USTIUGOV, 2) Sundby, 3) Cologna

2018 : 1) COLOGNA, 2) Sundby, 3) Harvey

2019 : 1) KLÆBO, 2) Ustiugov, 3) Krüger

2020 : 1) BOLSHUNOV, 2) Ustiugov, 3) Klæbo

2021 : 1) BOLSHUNOV, 2) Manificat, 3) Spitsov

2022 : 1) KLÆBO, 2) Bolshunov, 3) Niskanen

2023 : 1) KLÆBO, 2) Krüger, 3) Holund

2024 : 1) AMUNDSEN, 2) Moch, 3) Lapalus

TOUR DE SKI FEMMINILE – I DATI

Maggior numero di vittorie

4 – KOWALCZYK Justyna {POL} (2010, 2011, 2012, 2013)

Donne in attività già vincitrici del Tour de Ski

3 – JOHAUG Therese {NOR} (2014, 2016, 2020)

2 – WENG Heidi {NOR} (2017, 2018)

2 – DIGGINS Jessica {USA} (2021, 2024)

1 – ØSTBERG Ingvild Flugstad {NOR} (2019)

1 – NEPRYAEVA Natalia {RUS} (2022)

1 – KARLSSON Frida {SWE} (2023)

Vittorie per nazione

7 – Norvegia

4 – Polonia

2 – Finlandia

2 – Svezia

2 – Stati Uniti

1 – Russia

Miglior risultato italiano

3° POSTO – FOLLIS Arianna (2008)

3° POSTO – FOLLIS Arianna (2010)

3° POSTO – LONGA Marianna (2011)

TOUR DE SKI FEMMINILE, ALBO D’ORO

2007 : 1) KUITUNEN, 2) Bjørgen, 3) Shevchenko

2008 : 1) KALLA, 2) Kuitunen, 3) Follis

2009 : 1) KUITUNEN, 2) Saarinen, 3) Majdic

2010 : 1) KOWALCZYK, 2) Majdic, 3) Follis

2011 : 1) KOWALCZYK, 2) Johaug, 3) Longa

2012 : 1) KOWALCZYK, 2) Bjørgen, 3) Johaug

2013 : 1) KOWALCZYK, 2) Johaug, 3) Steira

2014 : 1) JOHAUG, 2) Jacobsen, 3) Weng H.

2015 : 1) BJØRGEN, 2) Johaug, 3) Weng H.

2016 : 1) JOHAUG, 2) Østberg, 3) Weng H.

2017 : 1) WENG H., 2) Pärmäkoski, 3) Nilsson

2018 : 1) WENG H., 2) Østberg, 3) Diggins

2019 : 1) ØSTBERG, 2) Nepryaeva, 3) Pärmäkoski

2020 : 1) JOHAUG, 2) Nepryaeva, 3) Østberg

2021 : 1) DIGGINS, 2) Stupak, 3) Andersson

2022 : 1) NEPRYAEVA, 2) Andersson, 3) Weng H.

2023 : 1) KARLSSON, 2) Niskanen, 3) Weng T.U.

2024 : 1) DIGGINS, 2) Weng H., 3) Niskanen