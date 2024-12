Sci alpino, Sofia Goggia e Federica Brignone cercano il colpo nel superG a casa Gut-Behrami

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 procede spedita e cominciano le gare in Europa anche per quanto riguarda il settore femminile dopo le prove veloci della settimana a Beaver Creek. Si approda a Sankt Moritz, in Svizzera, su una pista, la Corviglia, che le atlete conoscono bene e sulla quale possono regalare spettacolo.

Sono due i superG in programma in terra elvetica e si comincia con quello di oggi che vede arrivare lanciatissima Sofia Goggia. La bergamasca è rientrata dopo dieci mesi di inattività per il terribile incidente in allenamento che lo scorso 5 febbraio le causò la frattura di tibia e malleolo. Da fuoriclasse è tornata a Beaver Creek e sul ‘Birds of Prey’ ha conquistato un secondo posto in discesa e la vittoria proprio in supergigante.

Sankt Moritz vede Sofia Goggia avere una grande tradizione: tre le vittorie in Coppa del Mondo ottenute su questa pista. La prima è arrivata nel 2019 quando ha battuto Federica Brignone per un solo centesimo in superG, la seconda nel 2022 quando vinse la discesa nonostante le fratture scomposte al secondo e terzo metacarpo della mano sinistra procuratosi nel superG del giorno prima. Infine il successo in superG dello scorso anno davanti a Cornelia Huetter e Lara Gut-Behrami.

Nel 2021 a vincere è stata invece Federica Brignone in superG: la valdostana non è stata brillantissima per Beaver Creek anche per condizioni di salute non perfette, ma è pronta a tornare tirata a lucido per questo appuntamento. Ci proverà anche Marta Bassino che dovrà limitare i danni nei tratti di scorrimenti, ma c’è soprattutto Lara Gut-Behrami che corre in casa e vuole incamerare punti per la generale. C’è infine Cornelia Huetter che ha vinto in discesa a Beaver Creek: una gara che si presta a diversi scenari. C’è poi il ritorno suggestivo in Coppa del Mondo di Lindsey Vonn a 40 anni: l’americana vuole subito dimostrare di aver ritrovato competitività.