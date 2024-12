Sci alpino, amarezza per Tommaso Saccardi: in testa allo slalom di Coppa Europa a Obereggen, poi esce

Si chiude con parecchio amaro in bocca per i colori azzurri lo slalom di Obereggen, valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista altoatesina, infatti, Tommaso Saccardi, che aveva chiuso al comando la prima manche, ha inforcato nella seconda, gettando alle ortiche le chance di centrare una vittoria di prestigio.

Il successo, questo punto, è andato al francese Antoine Azzolin, il migliore a evitare i rischi della seconda manche, che ha mietuto parecchie vittime illustri. Il transalpino ha concluso con il tempo di 1:40.09 (prima manche 50.56, seconda manche 49.53) con un margine di vantaggio di appena 4 centesimi sul finlandese Jesper Pohjolainen che si trovava in seconda posizione a metà gara.

Completa il podio, quindi, il norvegese Oscar Andreas Sandvik a soli 5 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per lo svizzero Noel Von Gruenigen a 31 centesimi da Azzolin e quinta per il norvegese Hans Grahl-Madsen a 49. Il primo degli italiani è Simon Maurberger, sesto a 53 centesimi (era 12° a metà gara), subito davanti a Matteo Canins, settimo a 82 con ben 7 posizioni recuperate nella seconda discesa.

Ottava posizione per l’austriaco Jakob Greber a 1.04 di distacco, quindi nona per lo svizzero Joel Luetolf a 1.13, mentre completa la top10 il suo connazionale Sandro Simonet a 1.14. Si ferma in 15a posizione il nostro Corrado Barbera a 2.30, mentre non hanno concluso la seconda manche Alessandro Pizio e Hannes Zingerle.