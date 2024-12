Sci alpino, prossime gare a Kranjska Gora e Madonna di Campiglio: programma, orari, tv

Dopo aver messo in archivio i fine settimana di Semmering e Bormio che hanno chiuso l’anno, inizia ufficialmente il 2025 del Circo Bianco. Nel corso del prossimo weekend, infatti, gli atleti torneranno in azione, dando il via alla seconda fase della stagione, quella che andrà a decidere i vincitori delle due Sfere di Cristallo.

Quale sarà il programma? Si inizierà con il comparto femminile in quel di Kranjska Gora (Slovenia). Sabato 4 gennaio, infatti, si partirà con il gigante (prima manche alle ore 09.30, seconda manche alle ore 12.30), quindi domenica 5 gennaio si concluderà con lo slalom (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00).

Passando al comparto maschile, invece, la pausa sarà più lunga e si tornerà in azione solamente mercoledì 8 gennaio per un appuntamento di grande fascino e importanza. Stiamo parlando, infatti, dell’attesissimo slalom di Madonna di Campiglio, una delle gare iconiche del calendario. Si gareggerà in notturna (prima manche alle ore 17.45 e seconda alle ore 20.45) sulla mitologica 3-Tre.

Come seguire l’evento in tv? Le tappe di Kranjska Gora e Madonna di Campiglio saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 4 gennaio

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Kranjska Gora

Domenica 5 gennaio

Ore 10.00 prima manche slalom femminile Kranjska Gora

Ore 13.00 seconda manche slalom femminile Kranjska Gora

Mercoledì 8 gennaio

Ore 17.45 prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio

Ore 20.45 seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio