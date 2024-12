Sci alpino, la velocità alza il sipario a Beaver Creek. Attesa per Goggia e Brignone, ma Gut-Behrami fa paura

Sarà un weekend all’insegna della velocità per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La mitica pista Birds of Prey di Beaver Creek sarà la cornice delle prime gare veloci della stagione, che vedono anche il ritorno in pista di Sofia Goggia. C’è chiaramente grande attesa in casa Italia per l’esordio della bergamasca, che ha già mostrato ottimi segnali nelle prime due prove cronometrate disputate.

Goggia è apparsa subito in ottima condizione, non rischiando nulla nella prima prova (dodicesima) ed alzando notevolmente il livello nella giornata di ieri (seconda). L’ambizione è quella di puntare immediatamente al podio in discesa e poi di essere protagonista anche il giorno successivo in superG.

Le prove hanno dato segnali davvero molto incoraggianti anche per Federica Brignone, con un primo ed un terzo posto portati a casa. La valdostana può sfruttare questo fine settimana per cominciare la sua scalata nella classifica generale di Coppa del Mondo, puntando sia sulla discesa di domani e poi soprattutto domenica nel superG, specialità nella quale, insieme al gigante, può davvero ambire a conquistare la sfera di cristallo.

La grande rivale delle due azzurre ha un nome e cognome ben preciso, Lara Gut-Behrami. La svizzera ha dominato la seconda prova cronometrata, infliggendo distacchi importanti alle rivali e soprattutto conferma un eccezionale feeling con la pista di Beaver Creek. Gut-Behrami, infatti ha già piazzato una doppietta nel 2013, che era stato anche l’ultimo anno in cui le donne hanno corso sulla Birds of Prey, prima del ritorno in questa stagione.

Chiaramente della partita per la vittoria c’è l’austriaca Cornelia Huetter, che difende il titolo di miglior discesista della passata stagione e che può dire la sua anche in superG. Nel lotto delle outsider di lusso si inseriscono assolutamente la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, senza dimenticare i possibili colpi della ceca Ester Lehecka o dell’americana Breezy Johnson.

Restando in casa Stati Uniti, non sarà al via Lindsey Vonn. La straordinaria campionessa americana ha annunciato il suo ritorno in Coppa del Mondo e ha già preso parte ad alcune gare FIS per raccogliere i punti necessari per iscriversi alle gare del circuito mondiale. Vonn farà da apripista in questo fine settimana per testarsi ulteriormente, ma il clamoroso ed atteso rientro è sempre più vicino.

Tornando tra le fila azzurre, ci si aspetta un buon risultato da Laura Pirovano e Marta Bassino, la prima in discesa mentre la seconda in superG. Sarà anche il weekend del ritorno in pista di Elena Curtoni, che vuole tornare il prima possibile alla condizione pre-infortunio, che la vedeva tra le primissime ad ogni gara.