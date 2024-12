Sci alpino, è il grande giorno del gigante dell’Alta Badia. Sulla Gran Risa tutti contro Odermatt

Ci sono appuntamenti che hanno un sapore differente rispetto agli altri. Quelle gare che rappresentano un punto fondamentale del calendario. Quelle che vogliono vincere tutti, ma che solo i più grandi riescono a fare loro. Spesso con prestazioni di livello superiore. Ecco, una di queste è, senza ombra di dubbio, il gigante dell’Alta Badia.

Oggi, infatti, andrà in scena l’attesissima gara tra le porte larghe valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla durissima pista denominata “Gran Risa” ci attende il consueto grande spettacolo che ci regala sempre questa gara, su un tracciato che richiede il massimo ai gigantisti, sia per le pendenze, sia per un fondo sempre ghiacciato, trovandosi nella quasi interezza in ombra.

Cosa dovremo attenderci, quindi, dalla prova odierna (prima manche che prenderà il via alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30)? Ovviamente il grande favorito non potrà che essere Marco Odermatt. Il fuoriclasse svizzero, reduce dal successo in Val d’Isere in gigante e quello di ieri in discesa, ha una striscia aperta di 3 successi consecutivi sulla Gran Risa, 4 complessivi, a cui vanno aggiunti anche un secondo e un terzo posto. In poche parole, la conferma vivente che qui vincono solo i migliori.

I rivali, come sempre, non mancheranno. Come visto nei primi 3 giganti della stagione (Soelden, Beaver Creek e Val d’Isere) l’equilibrio regna sovrano con gli austriaci (Patrick Fuerstein e Stefan Brennsteiner), i norvegesi (Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath) più le “mine vaganti” come il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e lo sloveno Zan Kranjec. In casa Italia, invece, si vuole ripartire dagli sprazzi della seconda manche della Val d’Isere con Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer che proveranno a migliorare la top10 dell’ultima gara.