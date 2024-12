Sci alpino, cancellata la terza prova cronometrata di discesa in Val Gardena

Prevenire problemi e far tirare il fiato agli sciatori. Non andrà in scena domani la terza e ultima prova cronometrata di discesa maschile in Val Gardena. Sulla mitica Saslong, si sono già tenuti due training che hanno permesso agli atleti di studiare le traiettorie ed essere pronti al week-end all’insegna della velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino maschile.

Un fine-settimana che prevede venerdì 20 dicembre il superG, mentre sabato 21 ci sarà la discesa libera. È ragionevole pensare che gli organizzatori abbiano deciso di cancellare il terzo allenamento in modo da consentire agli atleti di recuperare alla perfezione in vista di quel che sarà. Da dire, anche, che le condizioni meteorologiche siano in peggioramento. Pertanto, bisognerà prestare attenzione anche a questa variabile.

Stando a quanto si è visto finora in Val Gardena, Mattia Casse è decisamente centrato. Il “Trattore” ha saputo ben interpretare le due prove cronometrate e in quest’ultima si è classificato secondo, alle spalle del canadese James Crawford (+0.08). In crescita Dominik Paris, che l’anno scorso ottenne la sua prima vittoria in carriera sulla pista di casa: undicesimo il campione della Val d’Ultimo a 0.54 dal leader.

A questo proposito, lo staff tecnico ha definito la composizione delle squadre che disputeranno il superG e la discesa: nel primo caso risponderanno all’appello Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod e Max Perathoner, nel secondo tutti questi con la sola eccezione di Perathoner, come riportato dalla FISI.