Sci alpino, anarchia senza Mikaela Shiffrin: Duerr guida una classifica cortissima nello slalom di Killington

Senza Mikaela Shiffrin lo slalom femminile si conferma territorio di conquista per tante. Nella prima manche a Killington comanda Lena Duerr, ma la battaglia per la vittoria è apertissima. La tedesca infatti guida la classifica, ma con solo 11 centesimi di vantaggio sulla svedese Anna Swenn Larsson e 12 sulla svizzera Camila Rast, che va a caccia di un altro grande risultato dopo il terzo posto di ieri in gigante.

In piena lotta per la vittoria, però, ci sono anche la svizzera Melanie Meillard e l’austriaca Katharina Huber, staccate rispettivamente di 43 e 63 centesimi dalla vetta della classifica. Bravissima la tedesca Emma Aicher, che con il pettorale numero 27 si è inserita in sesta posizione ad 81 centesimi dalla connazionale Duerr.

Settima l’austriaca Katharina Truppe (+0.85), che ha preceduto la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.01) e la svizzera Wendy Holdener (+1.08) e l’austriaca Katharina Liensberger (+1.09), che va a completare la Top-10.

La migliore delle azzurre è stata Martina Peterlini, che ha concluso al quattordicesimo posto ad 1.23 dalla vetta, ma che è in pienissima corsa per provare a rimontare nella seconda e centrare un piazzamento tra le dieci. Brutta prestazione, invece, per Marta Rossetti (+2.74) e Lara Della Mea (+2.80). Non è partita invece Federica Brignone.