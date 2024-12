Sci alpino, a St. Moritz ritorna Lindsey Vonn. Goggia e Brignone per mantenere la tradizione azzurra

La due giorni di gare a St. Moritz si promette scoppiettante. Il weekend svizzero si presenta ricchissimo di temi, con il principale rappresentato dal ritorno in pista di Lindsey Vonn. La campionessa americana ha annunciato, infatti, che sarà al via dei due superG in programma nel fine settimana, facendo così ufficialmente il suo rientro a 40 in Coppa del Mondo. C’è ovviamente grandissima attesa per capire lo stato di forma e soprattutto di competitività di Vonn, che ha partecipato nelle ultime settimane ad alcune gare FIS e poi ha fatto da apripista a Beaver Creek e si dice con ottimi tempi. Vonn avrà sicuramente tutta l’attenzione, ma chiaramente l’americana non può essere considerata tra le favorite per la vittoria. Già un piazzamento in Top-10 verrebbe visto come un risultato semplicemente straordinario.

Ambizioni da vittoria sono invece ben presenti nel clan italiano. La pista di St. Moritz ha una tradizione decisamente favorevole ai colori azzurri nelle ultime stagioni, con tante vittorie e podi per le nostre atlete. Sofia Goggia è reduce dalla vittoria di Beaver Creek in un esordio stagionale da sogno e va sicuramente a caccia del bis su una pista che l’ha già vista trionfare per ben tre volte.

Sarà una due giorni molto importante anche per Federica Brignone anche in ottica classifica generale di Coppa del Mondo. Con Mikaela Shiffrin ferma ai box, la corsa alla sfera di cristallo si fa sempre più viva che mai, con la valdostana che sembra essere pronta ad un duello a distanza con Lara Gut-Behrami, anche lei molto attesa nel weekend casalingo, visto che andrà a caccia della prima vittoria stagionale.

In casa Italia non ci sono solo Goggia e Brignone, ma fari puntati anche su Marta Bassino, che punta al podio in questa due giorni in Engadina. Attenzione anche ad una Elena Curtoni apparsa già in buona condizione al suo rientro a Beaver Creek e che si è sempre trovata bene in quel di St.Moritz, dove vanta una vittoria ed una serie di podi. Da osservare anche Laura Pirovano e Roberta Melesi, che hanno tutte le carte per provare a stupire.

Uscendo dai confini italiani, non si può non nominare l’austriaca Cornelia Huetter, reduce da un’ottima due giorni in America. Anche la connazionale Ariane Raedler vuole confermarsi dopo il fantastico terzo posto a Beaver Creek e tra le outsider di lusso ci sono sicuramente la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la svizzera Michelle Gisin, le austriache Stephanie Venier e Mirjam Puchner e la sempre imprevedibile ceca Ester Ledecka.