Scelto il giorno per le elezioni del Coni: chi sarà la guida dello sport italiano verso le Olimpiadi 2028?

Il prossimo 26 giugno si terranno le elezioni per determinare chi sarà il nuovo Presidente del Coni. A dare l’annuncio è stato Giovanni Malagò, attuale numero 1 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che, stando all’attuale legge, non potrebbe più candidarsi (ma nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi in suo favore). Si tratterà di un vero e proprio election day, perché nella stessa giornata si andrà alle urne anche per il Comitato Paralimpico.

Proprio sull’unificazione tra Coni e CIP si è soffermato Giovanni Malagò ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sono di gran lunga la persona, potete cercare anche su Google, che a livello pubblico e anche in Consiglio Nazionale, citando il caso degli Stati Uniti, ha sostenuto di più l’unione. Io sono il primo sostenitore di questa cosa, ma bisogna giocare ad armi pari. Se siamo tutti d’accordo, sarebbe una fusione tra due enti pubblici e servirebbe il legislatore. Motivo in più per fare ragionamenti di carattere elettorale“.

Nei fatti mancano sei mesi, ora inizia lunga campagna elettorale che porterà a eleggere chi sarà la guida dello sport tricolore lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al momento non sono ancora state annunciate delle candidature, ci dovrebbero essere delle novità nelle prossime settimane.