Salto con gli sci, l’Italia prova a partire dopo essere rimasta “al palo” nella prima fase di stagione

L’Italia del salto con gli sci approccia la Tournée dei 4 trampolini con un bilancio oggettivamente deficitario rispetto all’inverno scorso. Se nel 2023-2024, tra l’inizio della stagione e la tappa di Engelberg, erano stati raccolti sette piazzamenti in zona punti, di cui uno nei primi venti, nel corrente 2024-2025 il rapporto parla di una classifica ancora ferma al palo.

Negare come la situazione sia difficile sarebbe intellettualmente disonesto. Va però rimarcato come vi siano delle “attenuanti” in questo evidente calo di rendimento. Innanzitutto, Giovanni Bresadola è ancora in convalescenza dopo il serio infortunio patito nel mese di marzo. Senza di lui, il movimento azzurro è privo di una delle due punte di diamante.

Però, anche con il trentino a disposizione, i risultati sarebbero verosimilmente stati comunque inferiori a dodici mesi orsono. È palese come l’Italia abbia perso il passo relativamente ai materiali. Il cambiamento sopraggiunto in estate, legato alla ri-misurazione delle tute, ha mandato in tilt tante nazioni, superpotenze comprese.

C’è chi è riuscito a recuperare il ritardo accumulato, come la Germania e l’Austria, scopertesi impotenti contro la Norvegia. Resisi conto del problema, i due colossi di lingua tedesca hanno lavorato alacremente, sino a trovare soluzioni anche più evolute rispetto a quella concepita dal titano scandinavo prima degli altri. Altri giganti, come Slovenia e Polonia, hanno invece dimostrato di essere ancora alla ricerca della quadra del cerchio.

Se è successo a chi è abituato a dettare legge, figuriamoci se non può accadere alle nazioni di seconda fascia. Dunque, la compagine azzurra ha pagato un’evidente difficoltà, trovandosi improvvisamente priva di competitività dopo un 2023-24 brillante.

Pertanto, cosa aspettarsi dall’imminente Tournée dei 4 trampolini? Che si possa ricucire (almeno parzialmente) lo strappo generatosi. I saltatori tricolore valgono più di quanto mostrato sinora, nulla quaestio. I risultati dell’inverno passato non sono stati casuali, ma il salto con gli sci è una disciplina nella si fa molto più in fretta a perdere terreno di quanto tempo sia necessario per recuperarlo.