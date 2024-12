Salto con gli sci, le convocate dell’Italia per Zhangjiakou: tre azzurre volano in Cina

Dopo tre settimane di pausa, la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci si trasferisce dall’Europa all’Asia per la seconda tappa della stagione. Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre il trampolino piccolo HS106 di Zhangjiakou (sede delle competizioni olimpiche ai Giochi di Pechino 2022) ospiterà due gare individuali valevoli per la corsa alla Sfera di Cristallo.

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Ivo Pertile ha convocato per la trasferta cinese Annika Sieff, Lara Malsiner e Martina Ambrosi, mentre verrà schierato nella località norvegese di Notodden (13-14 dicembre, due gare su Normal Hill) in Intercontinental Cup il terzetto composto da Jessica Malsiner, Martina Zanitzer e Noelia Vuerich.

Obiettivo top15 per Lara Malsiner e Annika Sieff, entrambe in grado di competere ad un buon livello nel circuito maggiore su trampolini piccoli come dimostrano i risultati ottenuti nell’ultimo Summer Grand Prix. Martina Ambrosi proverà a mettere nel mirino la zona punti, ma più realisticamente dovrà prima centrare una qualificazione non scontata.