Salto con gli sci, l’Austria fa tripletta in gara-2 a Engelberg. Vince Tschofenig, azzurri fuori dalla zona punti

Dopo la doppietta di ieri in gara-1, l’Austria fa ancora meglio e monopolizza il podio nella seconda competizione del weekend sul trampolino grande HS140 di Engelberg, in occasione del quinto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Questa volta è stato Daniel Tschofenig ad imporsi davanti a Jan Hoerl, invertendo dunque le loro posizioni rispetto al giorno precedente.

Secondo successo individuale della carriera nel circuito maggiore (dopo il trionfo a Wisla dello scorso 7 dicembre) per il 22enne di Innsbruck, che arriva alla pausa natalizia con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di importante nell’imminente Tournée dei Quattro Trampolini e anche in ottica classifica generale di Coppa del Mondo.

Con questo risultato, Tschofenig scavalca infatti Hoerl di cinque lunghezze al secondo posto della graduatoria e si avvicina a -79 dal tedesco Pius Paschke (oggi solo 18°), che conserva dunque il pettorale giallo nonostante un weekend negativo sul Large Hill elvetico. La tripletta austriaca è stata completata quest’oggi ad Engelberg da Stefan Kraft, terzo a 6.8 punti dalla vetta e a 1.7 punti dalla piazza d’onore.

In casa Italia (ancora senza piazzamenti in zona punti, anche a causa dell’assenza di Giovanni Bresadola dopo il grave infortunio al ginocchio) è arrivato il miglior risultato stagionale di Alex Insam, 35° e rimasto fuori dalla seconda serie per 6.2 punti, mentre Francesco Cecon è stato squalificato dalla prima serie di gara per tuta irregolare.