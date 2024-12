Salto con gli sci, Insam e Cecon gli unici azzurri convocati per la Coppa del Mondo a Wisla

Prosegue il conto alla rovescia in vista del terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci, in programma da venerdì 6 a domenica 8 dicembre sul trampolino grande di Wisla. L’impianto polacco (un Large Hill con punto HS fissato a 134 metri) sarà teatro di due competizioni individuali, la prima sabato 7 alle ore 15.05 e la seconda domenica 8 dicembre alle 15.15.

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Ivo Pertile ha diramato le convocazioni per la prossima tappa del circuito maggiore selezionando due atleti, Alex Insam e Francesco Cecon. Almeno un turno di stop dunque per Andrea Campregher, che aveva fallito la qualificazione in tutte e quattro le gare disputate da inizio stagione in Coppa del Mondo tra Lillehammer e Ruka.

Squadra azzurra maschile che, in assenza dell’infortunato Giovanni Bresadola, va ancora a caccia del primo piazzamento in zona punti. Insam ha le carte in regola per fare breccia nella top30, ma dovrà salire di colpi a Wisla rispetto alle ultime uscite, mentre Cecon dovrà provare a qualificarsi per entrambe le competizioni avvicinandosi poi magari alle prime trenta posizioni.

Dopo due tappe, il tedesco Pius Paschke è leader della classifica generale con 316 punti davanti al terzetto austriaco composto da Stefan Kraft (240), Jan Hörl (236) e Daniel Tschofenig (230).