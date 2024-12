Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per Engelberg: Sieff e Lara Malsiner le punte della squadra azzurra

Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia ormai alle porte per la Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci, che fa tappa questo weekend in Svizzera e per la precisione sul trampolino grande HS140 di Engelberg, che si appresta ad ospitare due gare individuali maschili e altrettante femminili tra sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Il direttore tecnico azzurro Ivo Pertile ha convocato in tutto sette atleti per l’appuntamento elvetico: Alex Insam, Francesco Cecon e Andrea Campregher al maschile; Annika Sieff, Martina Ambrosi, Lara e Jessica Malsiner in campo femminile. Gli uomini tornano dunque in azione dopo aver rinunciato all’ultimo evento del circuito maggiore in quel di Titisee-Neustadt.

Sieff e Lara Malsiner vogliono stabilizzarsi tra le migliori 20 anche sul Large Hill svizzero dopo le incoraggianti prestazioni messe in mostra recentemente sul trampolino piccolo di Zhangjiakou, mentre tutti gli altri italiani presenti a Engelberg proveranno ad entrare in zona punti o anche solamente a superare lo scoglio delle qualificazioni.

Dal 20 al 22 dicembre andrà in scena anche una tappa della Fesa Cup a Seefeld con protagonista il settore giovanile tricolore di salto e combinata. Di seguito la lista dei convocati: Martina Zanitzer, Anna Senoner, Ludovica Del Bianco, Leonie Runggaldier, Manuel Senoner, Bryan Venturini, Felix Mair, Martino Zambenedetti e Maximilian Gartner.