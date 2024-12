Salto con gli sci, fatti e cifre Coppa del Mondo femminile Garmisch-Partenkirchen 2024

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci è pronta ad affrontare quello che può essere definito l’embrione della propria Tournée dei 4 trampolini. Il processo di nascita dell’appuntamento è però lungo ed elaborato, proprio come un parto.

In Germania sono già stati chiamati in causa i due impianti storici, seppur in ordine invertito per ragioni logistiche. Il 31 dicembre si gareggerà a Garmisch-Partenkirchen, contesto che sarà affrontato per la seconda volta nella storia. Ci si trasferirà poi a Oberstdorf tra San Silvestro e Capodanno.

Non si può parlare di Tournée dei 4 trampolini femminile perché l’Austria non ha ancora attrezzato Innsbruck e Bischofshofen per la tappa doppia. La ragione? Mai ufficialmente chiarita. Si vocifera di questioni politiche interne legate ad accordi pregressi con Villach. Altri sostengono che l’assenza di riflettori a Innsbruck rischi di creare situazioni di imbarazzo nel caso di ritardi dovuti alle condizioni meteo.

Qualunque sia il motivo di cotanta “resistenza” da parte della Ösv (la federsci austriaca), peraltro impermeabile alle sollecitazioni della Dsv (l’equivalente teutonica), prima o poi si arriverà alla vera Vierschanzentournee tinta di rosa si arriverà. Nel frattempo bisogna accontentarsi di questo assaggio, una “mezza Tournée”, confinata esclusivamente al territorio tedesco.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°4

Borgo: Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Struttura: Neuen Große Olympiaschanze (HS142)

Gare ospitate: 1

Nella giornata del 30 dicembre 2023, l’unica gara della storia tenutasi a Garmisch-Partenkirchen è stata vinta dalla slovena Nika Prevc, davanti alla norvegese Eirin Maria Kvandal e alla canadese Abigail Strate. Per quanto riguarda le italiane, lo scorso anno la tappa fu deficitaria. Nè Annika Sieff, nè Lara Malsiner riuscirono a superare la qualificazione.