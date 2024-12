Salto con gli sci, doppietta austriaca in gara-1 a Engelberg. Vince Hoerl, fuori dai 30 Insam

Va in archivio con una doppietta austriaca la prima delle due competizioni in programma questo weekend sul trampolino grande HS140 di Engelberg, sede del quinto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. La vittoria è andata a Jan Hoerl, che ha firmato il secondo successo dell’inverno portandosi a quota 5 affermazioni individuali nel circuito maggiore.

Il 26enne di Bischofshofen, in piazza d’onore a metà gara con un distacco di 4.8 punti dal leader, si è inventato un secondo salto clamoroso (di gran lunga il miglior punteggio della serie) operando il sorpasso sul connazionale Daniel Tschofenig ed imponendosi con un margine di 6.5 punti. Podio completato dal padrone di casa svizzero Gregor Deschwanden, ottimo terzo a 11.8 punti dalla testa con due prove di alto livello.

Da segnalare la grande rimonta del tedesco Andreas Wellinger, che ha guadagnato ben 7 posizioni rispetto alla prima serie chiudendo quarto (a 7.2 punti dalla top3) subito davanti al compagno di squadra Karl Geiger. Sesta piazza per lo sloveno Anze Lanisek a precedere il norvegese Johann Andre Forfang, il sorprendente bulgaro Vladimir Zografski, l’austriaco Maximilian Ortner ed il pettorale giallo Pius Paschke, oggi solo 10°.

Nonostante il peggior risultato della stagione, il teutonico resta saldamente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo con un vantaggio di 151 punti su Hoerl e 166 su Tschofenig. Niente da fare per Alex Insam, unico azzurro qualificato per gara-1, che ha mancato l’accesso alla zona punti terminando 40° la prima serie e prolungando il digiuno dell’Italia in questa prima parte di stagione.