Sainz saluta la Ferrari con una giornata di test a Fiorano: in pista anche il padre sulla F1-75

Si è chiusa ufficialmente quest’oggi l’avventura in Ferrari di Carlos Sainz, dopo un quadriennio sicuramente positivo a livello personale in cui ha collezionato 4 vittorie, 6 pole position, 25 podi e 3 giri veloci, dimostrandosi un pilota competitivo anche per un top team della griglia e non sfigurando nel confronto diretto con il leader designato della squadra Charles Leclerc.

Lo spagnolo, non confermato dalla Scuderia di Maranello per dare spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, si appresta ad affrontare una nuova sfida in Williams nel 2025 in attesa di capire come si muoverà il mercato in vista del 2026. Prima di cominciare il suo percorso nel team inglese, Sainz ha vissuto oggi una giornata ricca di emozioni in quel di Fiorano.

Ferrari ha organizzato infatti un bel tributo alla famiglia Sainz, consentendo a padre e figlio di effettuare alcuni giri sulla pista emiliana al volante della F1-75, la monoposto con cui Carlos Jr. ottenne la prima vittoria della carriera in F1 a Silverstone nel 2022. In realtà è stato Carlos Sr. ad aprire le danze in mattinata, godendosi una bella esperienza alla guida di una macchina completamente diversa rispetto al buggy che utilizza abitualmente alla Dakar.