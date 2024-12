Questa sera a Run2U il running sempre grande protagonista ma con una particolare attenzione per la montagna con ospite un mago …, a dire il vero per tutti ‘’ Il Mago’’ ovvero Nadir Maguet che ci racconterà tanti aspetti della sua vita, non conosciuti a tutti, che ci ha conquistato con le sue storie, imprese a dir poco spettacolari e la sua visione e modo di vivere davvero affascinante, seppure ora abbiamo l’incredulità ancora di averlo davvero! avuto nostro ospite lì in studio a raccontarsi con una sincerità che gli fa davvero onore! E tra un racconto e l’altro ci ha confessato che ritenterà col Cervino nel 2025! Accanto a Nadir l’esperto di questa sera è il dottor Luigi Santini, titolare della linea di prodotti per l’integrazione MTBNESS ed altrettanto appassionato della montagna col quale abbiamo approfondito questa sua passione, ed anche l’annosa questione della corretta integrazione in inverno e non solo, anche con l’aiuto di Nadir che ci ha seguito anche in questo spazio regalandoci altro tempo assieme a noi! Infine tra una ‘’ Dalla pancia della gara ‘’ e le ‘’Scelte per voi’’ e i consigli per come affrontare la Riforma dello Sport di Armando Strinati, anche il nostro Lorenzo Lotti col suo #SEMPREDICORSA e tante tante gare da gustarci assieme coi nostri lanci ed i video da tutto il mondo da parte degli organizzatori di gare! Siamo a vostra completa disposizione per essere proprio voi i nostri protagonisti inviandoci i vostri video-saluti e o il vostro percorso gara che state correndo oppure avete organizzato a: sabrinarun2u@gmail.com Vi ricordiamo sempre che siamo in onda ‘’on line’’ tutti i venerdì alle ore h 21.00 con una nuova puntata nella sezione VIDEO di OASPORT.IT; mentre dal termine della trasmissione ON DEMAND sempre su YOUTUBE di OASPORT. IN TV, in chiaro (in streaming comunque) su TR78 (canale tematico sportivo di Tele Romagna) il sabato alle ore 13.30 e la domenica h 7.00.