Quanti soldi ha guadagnato Gukesh Dommaraju con la vittoria ai Mondiali di scacchi? Montepremi milionario!

Gukesh Dommaraju ha vinto i Mondiali di scacchi, sconfiggendo il cinese Ding Liren per 7,5-6,5 a Singapore. Il 18enne indiano è così diventato il più giovane a conquistare il titolo iridato unificato in quello che viene da sempre ribattezzato come lo sport della mente. Dopo due settimane estremamente combattute, in cui i due rivali hanno vinto due partite a testa e pareggiato le altre nove, tutto lasciava pensare agli spareggi, ma nell’ultimo incontro il campione uscente ha commesso un errore clamoroso e l’avversario ne ha approfittato.

Il montepremi per questa competizione era di ben 2,5 milioni di dollari statunitensi complessivi, una cifra davvero notevole e che fa invidia praticamente a tutti gli sport. Gukesh ha portato a casa un totale di 1,35 milioni di dollari (circa 1,287 milioni di euro): 200.000 dollari per ogni vittoria e poi altri 750.000 dollari dalla spartizione del milione e mezzo accumulato dai due giocatori con i vari pareggi. Ding Liren si consola con 1,15 milioni di dollari.

