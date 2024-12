Quanti punti incassa Cobolli in United Cup: la corsa nel ranking ATP per la testa di serie agli Australian Open

Com’è noto, la United Cup è un torneo per certa misura particolare nell’ambito della stagione. Pur a squadre, concede punti individuali per i ranking ATP e WTA: in particolare, è come se per certi versi si potesse assimilare a un ATP 500 da una parte e a un WTA 500 dall’altra. Inoltre, esiste una scala di punti differenziati a seconda del ranking del giocatore o della giocatrice che si affronta.

In questo caso, Flavio Cobolli, affrontando e superando Dominic Stricker, si è trovato di fronte al numero 300 del ranking ATP. Questo significa, tradotto in termini di punti, che l’azzurro incassa 15 punti per questa vittoria, cioè quelli che vengono assegnati a chi batte un giocatore oltre la 251a posizione. Valore che, chiaramente, non è quello di Stricker, che è finito tanto in basso per questioni non proprio dipendenti dalla sua volontà.

Sarebbe molto diverso il caso in cui riuscisse a superare il francese Ugo Humbert, al momento numero 14 del mondo: in questa fattispecie i punti guadagnati diventerebbero 45. Ad oggi Cobolli è a quota 1472, con il successo odierno sale a 1487 e un eventuale colpo transalpino lo manderebbe a 1532, la qual cosa sarebbe utile per mantenere quel 32° posto che gli serve eccome per tenersi la testa di serie agli Australian Open.

Sono, del resto, giorni decisivi: di fatto c’è una sola settimana per riuscire ad avere la possibilità di assicurarsi un posto importante nel primo Slam dell’anno. E va ricordato come, nella United Cup, i punti di cui si è parlato non sono fissi: le quote aumentano con il torneo che va avanti. In particolare, la situazione è quella che segue in fatto di vittorie su determinate fasce di ranking.

PUNTI GUADAGNATI PER FASCE DI RANKING DEI BATTUTI IN UNITED CUP

FASE A GIRONI – 1-10 55, 11-20 45, 21-30 40, 31-50 35, 51-100 25, 101-250 20, +251 15

QUARTI – 1-10 80, 11-20 65, 21-30 55, 31-50 40, 51-100 35, 101-250 25, +251 20

SEMIFINALI – 1-10 130, 11-20 105, 21-30 90, 31-50 60, 51-100 40, 101-250 35, +251 25

FINALE – 1-10 180, 11-20 140, 21-30 120, 31-50 90, 51-100 60, 101-250 40, +251 35

Il massimo è di 500 punti. Per la sola WTA una giocatrice che vince 5 match riceve automaticamente 500 punti, una che ne vince 4 su 5 riceve sempre in automatico un minimo di 325 punti.