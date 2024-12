Quando torna in gara Sofia Goggia e perché non sarà a Semmering: il programma delle prossime gare

Sofia Goggia ha aperto la stagione con tre podi consecutivi in Coppa del Mondo: secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek, vittoria nel superG sulle nevi statunitensi, terza piazza nel superG di St. Moritz. Un avvio confortante per la fuoriclasse bergamasca, che ha ribadito tutto il proprio potenziale al rientro dall’infortunio patito nella passata annata agonistica e che ha fatto capire di poter ambire a una continuità di risultati notevoli nel massimo circuito internazionale itinerante di sci alpino.

L’azzurra si è per il momento dedicata soltanto alle discipline veloci, riuscendo a incamerare 240 punti in tre gare e rimanendo in lizza per la conquista della Sfera di Cristallo (quelle di specialità, per quella generale serviranno davvero prove sontuose in grandissima serie). Sofia Goggia ha deciso di non prendere parte alle due gare tecniche in programma a Semmering (Austria) il 28-29 gennaio: la nostra portacolori ha rinunciato al gigante sulla Panorama (ovviamente lo slalom non è nelle sue corde) per prepararsi al meglio per i prossimi eventi e ha dato appuntamento direttamente al 2025.

La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2028 in discesa sarà protagonista a Kranjska Gora (Slovenia) nel fine settimana del 4-5 gennaio, prendendo parte alla prova tra le porte larghe di sabato: sarà il suo rientro in gigante e stamattina ha testato la Podkoren-3, proprio per farsi trovare pronta in vista dell’evento in terra balcanica. Il suo ultimo podio in gigante in Coppa del Mondo è ormai vecchio di sette anni: all’inizio del 2018 fu terza proprio a Kranjska Gora.

In questa località nel 2021 fu settima in questa località e nel 2024 fu dodicesima prima della quinta piazza a San Vigilio di Marebbe (alla vigilia dell’infortunio patito a Ponte di Legno). Dopo la tappa di Kranjska Gora, Sofia Goggia potrà dare sfoggio della sua qualità nella velocità visto che la Coppa del Mondo proporrà tre fine settimana consecutivi tra St. Anton, Cortina d’Ampezzo e Garmisch, sempre con discesa libera e superG in tutte le occasioni.

QUANDO TORNA IN GARA SOFIA GOGGIA?

Sabato 4 gennaio nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia).