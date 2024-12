Quando inizia la Tournée dei 4 Trampolini 2025: programma, orari, tv, streaming

Siamo giunti a quota 73. Tante sono, infatti, le edizioni della Tournée dei 4 Trampolini con quella che sta per iniziare. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen: il mantra sacro degli appassionati di salto con gli sci torna a ripetersi.

Una cosa sembra abbastanza certa: non dovrebbe ripetersi per la quarta volta Ryoyu Kobayashi. Per il giapponese inizio di anno decisamente dimenticabile, ed è per questo che la parola passa in maniera decisa ai gruppi tedesco e austriaco: da una parte Pius Paschke per larga misura, dall’altra Daniel Tschofenig e uno Stefan Kraft che mai va sottovalutato. L’Italia sarà rappresentata da Alex Insam e Francesco Cecon, cui si aggiungerà in Austria Andrea Campregher.

La Tournée dei 4 Trampolini si disputerà, come da tradizione, da sabato 28 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025. Sarà possibile seguirla in diretta tv integrale sui canali di Eurosport e, limitatamente alle gare, su RaiSport; diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN per l’integrale, RaiPlay per le sole gare. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dell’intero evento, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025

Sabato 28 dicembre 2024

Ore 16:30 Oberstdorf, Germania – Schattenbergschanze HS137 LH – Qualificazione

Domenica 29 dicembre 2024

Ore 16:30 Oberstdorf, Germania – Schattenbergschanze HS137 LH – Gara

Martedì 31 dicembre 2024

Ore 13:30 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Qualificazione

Mercoledì 1 gennaio 2025

Ore 14:00 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Gara

Venerdì 3 gennaio 2025

Ore 13:30 Innsbruck, Austria – Bergiselschanze HS128 LH – Qualificazione

Sabato 4 gennaio 2025

Ore 13:30 Innsbruck, Austria – Bergiselschanze HS128 LH – Gara

Domenica 5 gennaio 2025

Ore 16:30 Bischofshofen, Austria – Paul Ausserleitner Schanze HS142 LH – Qualificazione

Lunedì 6 gennaio 2025

Ore 16:30 Bischofshofen, Austria – Paul Ausserleitner Schanze HS142 LH – Gara

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport (integrale), RaiSport (solo gare)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN (integrale), RaiPlay (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport (integrale)