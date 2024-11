Italia testa di serie al sorteggio delle qualificazioni mondiali: le possibili avversarie fascia per fascia

Venerdì 13 dicembre andrà in scena a Zurigo la cerimonia di sorteggio dei gironi di qualificazione della zona europea per i prossimi Mondiali di calcio. L’Italia, dopo aver saltato le ultime due edizioni della Coppa del Mondo, non può più sbagliare e proverà a staccare il pass per la rassegna iridata (in programma nel 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti) senza dover passare dagli spareggi.

Gli Azzurri, avendo raggiunto i quarti di Nations League, sono stati inseriti in prima fascia per il sorteggio ed eviteranno dunque sicuramente Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria. Si preannuncia dunque un cammino un po’ più agevole almeno sulla carta per la banda di Luciano Spalletti, anche se non mancano alcune insidie dalle altre fasce.

In seconda fascia l’Italia pescherà una tra Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e la Norvegia di Haaland. Qualche mina vagante anche nel pot 3, in cui figurano Scozia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Israele.

Ultime due fasce che non dovrebbero riservare invece dei pericoli almeno per le big del Vecchio Continente. Nel pot 4 troviamo Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia e Lituania; in quinta fascia Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein e San Marino.

FASCE SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Prima fascia: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca, Austria.

Seconda fascia: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia.

Terza fascia: Scozia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Israele.

Quarta fascia: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania.

Quinta fascia: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.